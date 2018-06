Dahmeland-Fläming

Der trockene Sommer führte zu zwei weiteren Bränden in der Region. Mehrere Feuerwehren in LDS und TF waren am Mittwochvormittag ausgerückt. Am Nachmittag gab es Entwarnung.

In der Lieberoser Heide stand eine kleine Fläche von drei bis vier Hektar seit in Flammen. Wie Raimund Engel von der Landesforst Brandenburg mitteilte, wurde der Brand um kurz nach 10 Uhr vom Waldbrand-Überwachungssystem entdeckt. Knapp 20 Minuten später rückten die Feuerwehren aus Lieberose, Jamlitz, Straupitz, Goyatz und Lamsfeld-Groß Liebitz aus.

Munitionsbelastetes Gelände in der Lieberoser Heide

Die Sorge, dass sich das Feuer ausbreiten könnte, war groß. Denn die Wehren können auf dem munitionsverseuchten Gelände nicht viel ausrichten, sondern sind in der Beobachter-Rolle. „Sie lassen das Feuer kontrolliert abbrennen“, erklärte Engel.

Diese Strategie war erfolgreich. Weil Wind fehlte, der das Feuer hätte weiter entfachen können, fanden die Flammen irgendwann keine Nahrung mehr. Um 16 Uhr gaben die Feuerwehren Entwarnung. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg als Eigentümerin der Flächen übernahm die weitere Brandwache.

Im vorigen Jahr brannte es auf 250 Hektar in der Lieberoser Heide. Quelle: Julian Stähle

Bereits im vorigen Jahr hatte es unmittelbar neben der Brandstelle gelodert. Damals standen 250 Hektar Heide in Flammen. Damals war das Wetter nicht so günstig wie dieses Mal.

Landmaschine löste Feuer auf Feld bei Petkus aus

Ein zweiter Brand wütete am Mittwochmittag auf einem Feld in der Nähe von Petkus. Auch dieser wurde vom Überwachungskameras entdeckt. 1,5 Hektar Stoppelfeld brannten. Ausgelöst wurde das Feuer von einem Defekt an einer Landmaschine. Zwei Ortswehren waren mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen. Der Landwirt hat das Feld im Umkreis umgepflügt, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Waldbrandgefahr bleibt enorm hoch

Waldbrandgefahr bleibt in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald weiter hoch. Auch am Donnerstag gilt die Waldbrandgefahrenstufe 5 in beiden Kreisen. Regen wird nicht erwartet.

Von Alexander Engels und Carsten Schäfer