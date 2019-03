Ehemalige Stipendiaten stellen in Potsdam aus

Teltow-Fläming Wiepersdorf - Ehemalige Stipendiaten stellen in Potsdam aus Elf zeitweilige Bewohner des Künstlerhauses Schloss Wiepersdorf stellen zurzeit im Kulturministerium in Potsdam aus. Das Künstlerhaus, das derzeit saniert wird, soll ab dem kommenden Jahr wieder Stipendiaten beherbergen. Dort können sie sich für mehrere Monate in ihrer Kunst entfalten.

Marianne Gielen in dem Atelier, in dem sie in Wiepersdorf insgesamt vier Monate lang arbeiten konnte. Quelle: Karen Grunow