ene. Mit dabei war die Ludwigs-

felderin Maren Ruden. Mit ihr sprach Jutta Abromeit.

MAZ: Vor drei Jahren hatten Fälle von Kindesmissbrauch vor allem in Schulen Öffentlichkeit, Kirche und Politik erschüttert. Die Bundesregierung setzte einen Runden Tisch ein, an dem drei Bundesministerien beteiligt waren. Als Betroffene, die von ihrem Vater missbraucht worden war, waren Sie eine Ansprechpartnerin für Christine Bergmann, die unabhängige Bundesbeauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindermissbrauchs, und waren Sprecherin des bundesweiten Netzwerks gegen diesen Missbrauch. Warum sind Sie letzteres nicht mehr?

Maren Ruden: Weil Leute mit rechtem Gedankengut versuchten, in diesen Gremien anzudocken. Das ist für mich unerträglich, deshalb bin ich aus dem Zusammenschluss von Initiativen ausgetreten. Übrigens auch der Vertreter des Eckigen Tischs vom Kanisiuskolleg und andere.

Ihr privates Umfeld hatte von Ihrem Schicksal gewusst und akzeptierte Ihr Schweigen. 2010 schrieben Sie sich auf der von Christine Bergmann initiierten Homepage alles von der Seele, sprachen in der Nachrichtensendung Tagesschau von Ihrem jahrelangen Missbrauch in der eigenen Familie und agierten dann ganz aktiv in bundesweit zugänglicher Öffentlichkeit. Im Rückblick – war Ihr Schritt richtig?

Ruden: Unbedingt. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass Schweigen nur die Täter schützt.

Nun kritisieren auch Sie ganz deutlich, dass die Bundesregierung die 2011 gegebenen Empfehlungen der Beteiligten viel zu zögerlich umsetzt – der Opferschutz sollte verbessert, die Zusammenarbeit von Beratungsstellen verbessert und ein Hilfsfonds aufgelegt werden. Wie geht es weiter?

Ruden: Das müssen wir sehen, wir sind auch jetzt wieder enttäuscht, dass wir trotz der Ministerinnen-Beteiligung wieder ohne Ergebnis auseinandergehen. Der Runde Tisch arbeitet in vier Arbeitsgruppen, „meine“ ist Prävention. Wir treffen uns zwei bis drei Mal im Jahr, jetzt im März wieder. Zurzeit geht es auch um die Kampagne des Familienministeriums, bundesweit in Schulen das Theaterstück „Trau dich“ vor Zehn- bis 14-Jährigen aufzuführen. Aufwachsen ohne Gewalt – dieses Recht soll jedes Kind in Deutschland haben. Uraufgeführt wird das Stück am 13. März in Berlin.

Sie sind selbst Theaterfrau, haben als langjähriges Ludwigsfelder Amateur-Theatermitglied Bühnen-Erfahrung – sind Sie direkt an diesem Stück beteiligt?

Ruden: Nein. Ich schaue mir die Voraufführung am 1. März an. Dieses Stück führt Kinder und Jugendliche auf emotionaler Ebene gut an dieses schwierige Thema heran.

Von Ihnen stammt nicht nur das kleine Gedicht „Die Rose“, das komprimiert ein Bild von der Gefühlswelt einer Missbrauchten zeichnet. Sie kommunizieren über eine gleichnamige Internetinitiative, publizieren auf diversen Kanälen zu diesem Thema, sind an Büchern und Studien zum Kinderschutz beteiligt – verzettelt Sie sich nicht?

Ruden: Ich habe ja inzwischen das Mandat als Ludwigsfelder Stadtverordnete aufgegeben, um mich auf dieses so wichtige Thema zu konzentrieren. Das ist sooo vielschichtig . . . Nach wie vor sind wir mit den Rechten für missbrauchte Kinder längst nicht da, wo wir hin müssen, wenn alle Beteuerungen ernst gemeint sind. Das merken wir doch gerade wieder. Allein die Umsetzung der so mühsam erarbeiteten Empfehlungen scheint schwerer als gedacht.

Zweifeln Sie an der grundsätzlichen Realisierung?

Ruden: Nein. Wir sind mit diesem bisherigen Tabuthema in der Gesellschaft wirklich erst am Ende des Anfangs. Die konkreten Umstände, Taten und Lösungsansätze werden doch jetzt ganz mühsam zum ersten Mal überhaupt benannt und Politiker, vor allem Männer, tun sich wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Das ist zum Beispiel an der Diskussion um Opfer wie Natascha Kampusch zu erleben.

Wie sehen Sie solche Schlagzeilen wie „Hass-Welle gegen Kampusch – warum nur“?

Ruden: Lassen Sie mich die Jauch-Sendung am Sonntag erwähnen. Da wurde etwas ganz deutlich, was Natascha Kampusch, der entführte Journalist oder der als Junge zwei Wochen in eine Holzkiste eingesperrte Mann sagten: Die Gesellschaft will lieber bemitleidenswerte Opfer als jemanden, der über sein Trauma einer solchen Erfahrung Selbstbewusstsein entwickelt und sich dann mit den Mitteln dieser Gesellschaft wehrt.

Ruden: Was sagen Sie Leuten, die meinen: Ich habe das auch erlebt, das kann man doch wegdrücken, um damit klarzukommen.

Ruden: Das mag für den Moment stimmen, damit verschwinden Symptome vielleicht kurzfristig. Aber inzwischen weiß ich zum Beispiel, dass missbrauchte Menschen damit vielleicht eine Zeitlang klarkommen. Doch wenn sie im Alter dement werden, dann kommen unter Umständen aus dem Missbrauch entwickelte Reflexe hoch. Solche Menschen lassen sich vielleicht von Angehörigen oder Pflegern nicht anfassen, nicht waschen. Ganz zu schweigen davon, dass sie eigenen Kindern oder Enkeln auch aus Angst geborene Ansichten und Verhaltensweisen mit auf den Weg geben. Das Problem muss wirklich klar und deutlich benannt werden: Wer Kinder missbraucht, wird be-straft. Erst wenn das in der immer noch Männer-dominierten Welt überall Konsens ist und nicht als Kavaliersdelikt abgetan wird, erst dann wird es wirklich weniger als die bisher in Deutschland etwa acht bis zehn Millionen sexuell missbrauchte Opfer geben.

Wie wollen Sie Politiker bewegen, ernsthaft gegen Missbrauch vorzugehen?

Ruden: So traurig es klingt – das gelingt wohl erst, wenn Politiker die große Opfer-Zahl auch als Wahlvolk wahrnehmen.