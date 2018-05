Zossen

Tragischer Zwischenfall in Wünsdorf. Am Samstag stieg ein 19-jähriger Asylbewerber aus Kamerun in einen Badesee und ertrank.

Jede Hilfe kam zu spät

Die anwesenden Bekannten zogen ihn leblos aus dem Wasser, die sofortige Reanimation durch die Ersthelfer und Rettungskräfte verlief ohne Erfolg.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Einwirken Dritter ausgeschlossen. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren auf, der Leichnamen wurde beschlagnahmt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline