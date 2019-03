Zossen

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bahnhofstraße in Zossen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind verletzt wurde. Ein Pkw BMW und ein Pkw Audi befuhren in benannter Reihenfolge die Bahnhofstraße aus Richtung Zossen Zentrum, als der 34-jährige Fahrer des BMW auf Höhe des Oertelufers verkehrsbedingt halten musste.

Das bemerkte der 21-Jährige, der den Audi fuhr zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei der Kollision wurde ein 4-jähriges Kind leicht verletzt, das in dem BMW saß. Die Mutter ging mit dem Kind sofort zum Arzt. Der Audi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Von MAZ