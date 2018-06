Einmal im Jahr organisiert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Berlin eine Sternfahrt für alle Fahrradbegeisterten, am Sonntag war es wieder soweit. Es gibt viele Abfahrtspunkte, einer davon befand sich am Sonntag am Bahnhof in Zossen. Polizei eskortiert die Radler von dort aus über Rangsdorf, Blankenfelde und Mahlow nach Berlin. Dort führt die Tour über die Stadtautobahn bis zum Großen Stern.

Erster Radler erscheint kurz nach 9.00 Uhr

Christopher Lorenz (34) aus Groß-Schulzendorf ist passionierter Fahrradfahrer. Er erscheint als erster Teilnehmer kurz nach 9 Uhr in Zossen, um die knapp 40 Kilometer lange Strecke anzutreten. Bei die Sternfahrt startet er zum vierten Mal, dieses Mal aus seiner Geburtsstadt Zossen. „Der Spaß ist die Hauptsache“ sagt er, „aber es müsste noch mehr für die Fahrradfahrer gemacht werden“. Christopher Lorenz ist im öffentlichen Dienst im Büro tätig und nutzt das Fahrradfahren als täglichen Ausgleich. In der vergangenen Woche radelte er von Goslar (Niedersachsen) durch den Harz bis nach Groß-Schulzendorf. Für die 400 Kilometer benötigte er vier Tage. Zwei bis dreimal in der Woche nutzt er sein Velo für den 23 Kilometer langen Arbeitsweg nach Potsdam.

Der ADFC Teltow-Fläming ist vor Ort

Torsten Saro (55) engagiert sich im ADFC-Kreisverband Teltow-Fläming. Er ist seit über zwanzig Jahren bei den Sternfahrten dabei. „Wir haben viel Spaß, wenn wir in der großen Gruppe radeln und nicht zu übersehen sind. Das ist so gewollt!“, sagt er. Die Infrastruktur im Land Brandenburg habe sich in den vergangenen Jahren für die Fahrradfahrer kaum geändert. „Man hat den Eindruck, dass das Geld nur in den Flughafen BER fließt. Das soll sich ändern! Wir wollen mehr Verkehrssicherheit!“, fordert er. Das Highlight ist für Saro die Fahrt über die Berliner Autobahn durch die Tunnel. „Auf der feinen Oberfläche im Tunnel radelt es sich besonders gut“, sagt er schmunzelnd und begibt sich zu den anderen Teilnehmern.

Die Polizei eskortiert

Zwei Polizisten, die den Radlertross begleiten, sehen die Sternfahrt mit fröhlicher Gelassenheit: Das werde nicht schwierig, heißt es von ihnen. Sie sichern die Radgruppe mit einem Polizeifahrzeug vorn und hinten ab. Die Fahrt geht über Rangsdorf, Blankenfeld bis zum Bahnhof Mahlow. Dort übernehmen die Berliner Kollegen: „Ab der Berliner Stadtgrenze nimmt die Teilnehmerzahl erheblich zu, der Verkehr wird komplexer. Kinder und Ältere sind dabei, hier ist noch höhere Vorsicht geboten.“ Punkt 9.30 Uhr setzt sich die Radgruppe, 13 sind es jetzt, in Bewegung und fährt durch die sonntäglich freien Zossener Straßen. Bald hat sich eine PKW-Kolonne dahinter gebildet. Keiner überholt, alles läuft gut.

Von Frank Nerlich