Nächst Neuendorf

Am Bahnübergang in Nächst Neuendorf ist am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr ein Auto in Brand geraten. Die 29-jährige Fahrerin wurde vorsorglich von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Brands musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Erst gegen 8.45 Uhr wurde die Straße einspurig wieder freigegeben. Der Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt.

Von MAZonline