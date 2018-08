Dahmeland-Fläming

Auf den Regionalzugstrecken der Bahn in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald wird in den kommenden Tagen weiterhin gebaut. Dadurch kommt es zu folgenden Behinderungen:

Regionalexpress RE2

Beim Regionalexpress RE2 werden in den Nächten vom 27./28. August bis 28./29. August die letzten beiden Züge (Abfahrt in Königs Wusterhausen Richtung Berlin um 0.07 Uhr sowie Ankunft in Königs Wusterhausen aus Richtung Berlin um 1.21 Uhr) in Berlin umgeleitet. Sie halten nicht auf der Stadtbahn zwischen Ostkreuz und Charlottenburg, sondern in Lichtenberg, Gesundbrunnen und Jungfernheide. Von Mittwoch, 29. August, bis Freitag, 31. August, nehmen die Züge zwischen 9 und 17 Uhr von Königs Wusterhausen Richtung Berlin ebenfalls diese Umleitung.

Regionalexpress RE3

Auf der Regionalexpress-Linie RE3 verspäten sich noch bis Montag, 21.15 Uhr, einige Züge zwischen Berlin Südkreuz und Falkenberg (Elster) um bis zu 26 Minuten.

Regionalexpress RE4

Beim RE4 fahren am Sonnabend und Sonntag einige Züge mit Verspätung in Südkreuz Richtung Ludwigsfelde ab.

Regionalexpress RE5

Beim RE5 gibt es von Donnerstagabend, 20 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr sowie am Montag von 19 bis 23 Uhr zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Elsterwerda Schienenersatzverkehr.

Regionalexpress RE7

Der RE7 entfällt am Sonnabend und Sonntag jeweils von 5.15 bis 23.45 Uhr zwischen Schönefeld und Wünsdorf-Waldstadt. Es fahren Ersatzbusse. Am Montag und Dienstag von 21.45 bis 23.15 Uhr sowie von Mittwoch bis Freitag von 9.45 bis 18.15 Uhr endet der RE7 aus Wünsdorf-Waldstadt bereits in Lichtenberg, außerdem werden die Züge umgeleitet und halten nicht in Ostkreuz. Auch die RB 14 entfällt zu diesen Zeiten zwischen Schönfeld und Spandau

Regionalbahn RB33

Die Regionalbahn RB33 ist am Sonnabend von 6 bis 12 Uhr zwischen Michendorf und Beelitz unterbrochen, es gibt Schienenersatzverkehr. Die Züge zwischen Jüterbog und Beelitz fahren mit veränderten Fahrzeiten, um den Anschluss zu gewährleisten.

S-Bahn

Bei der S-Bahn wird in den Nächten von Freitag bis Sonntag zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße gebaut. Die S9 aus Schönefeld endet bereits am Treptower Park. Zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße fahren Ersatzbusse.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com und www.odeg.de

