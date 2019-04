Wünsdorf

Drei junge Männer haben am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Waldesruh in Wünsdorf randaliert und einen Mieter verletzt. Sie beschädigten unter anderem mehrere Briefkästen. Als ein 62-jähriger Mieter sie ansprach, attackierten die Jugendlichen ihn, brachten ihn zu Boden und traten ihm gegen den Kopf. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Name eines der mutmaßlichen Täter wurde von der Polizei vor Ort ermittelt, er stellte sich abends auf dem Polizeirevier. Auch die Namen von zwei weiteren Tatverdächtigen sind bekannt.

Von MAZonline