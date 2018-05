Dahlewitz

Mitarbeiter und Gäste eines Hotels in Dahlewitz mussten am Mittwochabend wegen eines Brandes evakuiert werden. Ausgelöst wurde das Feuer durch eine Fritteuse in der Hotelküche. Einer Mitarbeiterin war es zuvor nicht gelungen, das Gerät auszuschalten. Als sie die Sicherung betätigte, fing die Fritteuse plötzlich an zu brennen.

Ermittlung wegen Brandstiftung

Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Es gelang den Mitarbeitern nicht, das Feuer mit Hilfe einer Löschdecke zu bekämpfen. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand aber löschen. Verletzt wurde niemand, die Hotelküche ist aber vorerst nicht mehr nutzbar. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

