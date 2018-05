Zossen

Einen Fahndungserfolg kann die Polizei in Zossen melden: Sie hat einen in Polen gestohlenen Audi S3 Sportback sicherstellen können. Am Donnerstag hatte ein Pole in der Zulassungsstelle in Zossen versucht, für den neuwertigen, polnischen Wagen ein deutsches Ausfuhrkennzeichen zu beantragen. Bei der obligatorischen Überprüfung der Fahrzeugdaten stellten die Mitarbeiter fest, dass der Wagen von den polnischen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben war und alarmierten die Polizei. Noch bevor diese eintraf, flüchteten plötzlich mindestens drei Personen aus der Zulassungsstelle, dabei ließ der Antragssteller seine Papiere zurück. Bei der Fahndung nach den Flüchtigen fanden die Beamten in der Nähe den Audi und stellten ihn sicher. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline