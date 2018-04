Regionalverkehr - Große Baustellen am Wochenende bei der Bahn

Bauarbeiten auf verschiedenen Strecken behindern in den kommenden Tagen den Bahnverkehr in der Region.

S-Bahn S46

Die S46 fährt zwischen Freitag 5 Uhr und Montag, 1.30 Uhr, nur im 30-Minuten-Takt zwischen Königs Wusterhausen und Grünau. Grund sind Bauarbeiten an den Tunneln in Zeuthen und Eichwalde sowie an Weichen in Königs Wusterhausen.

Regionalexpress RE2 und Intercity

Der RE2 wird in ebenfalls von Freitag bis Montagfrüh zwischen Berlin-Ostbahnhof und Königs Wusterhausen unterbrochen. Die Züge Richtung Cottbus beginnen in Königs Wusterhausen, die Züge Richtung Wittenberge am Ostbahnhof. Ein Busersatzverkehr von Königs Wusterhausen nach Schönefeld wird eingerichtet. In der gleichen Zeit hält auch der Intercity von und nach Cottbus nicht in Königs Wusterhausen, er wird ab Berlin-Ostbahnhof umgeleitet und kommt deswegen bis zu 47 Minuten später in Cottbus an und fährt dort entsprechend früher ab.

Von Montag bis Donnerstag wird der RE2 in den Abendstunden in Berlin umgeleitet und hält in Jungfernheide, Gesundbrunnen und Lichtenberg statt an den Stadtbahn-Bahnhöfen zwischen Ostbahnhof und Zoo. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch fallen einige Züge zwischen Königs Wusterhausen und Ostbahnhof ganz aus.

Regionalexpress RE7, Regionalbahn RB14

Beim RE7 entfallen in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag zwischen 1 und 3 Uhr einzelne Züge zwischen Schönefeld und Berlin-Ostbahnhof. In den Nächten von Montag bis Freitag fallen von 21.45 bis 0.45 Uhr die Züge zwischen Ostbahnhof und Ostkreuz sowie zwischen Charlottenburg und Friedrichstraße aus. Die RB14 entfällt in den Nächten von Dienstag bis Freitag jeweils von 0.45 und 4.30 Uhr zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg.

Regionalbahn RB22

Bei der RB22 gibt es von Freitag, 3.15 Uhr, bis Montag, 1.45 Uhr, Schienenersatzverkehr zwischen Schönefeld und Königs Wusterhausen. Auf der weiteren Strecke verspäten sich die Züge um 11 bis 18 Minuten. Auch in den Nächten von Montag zu Dienstag und Dienstag zu Mittwoch fällt die RB22 von 22.30 bis 1.30 Uhr zwischen Schönefeld und Königs Wusterhausen aus. Zwischen Schönefeld und Potsdam verspäten sich die Züge um bis zu 14 Minuten.

Regionalbahn RB24

Ebenfalls Freitag, 3.15 Uhr, bis Montag, 1.45 Uhr fallen bei der RB24 die Züge zwischen Berlin-Lichtenberg und Bestensee aus. Es gibt Ersatzbusse zwischen Schönefeld, Königs Wusterhausen und Bestensee. Am Dienstag und Mittwoch halten die RB24-Züge Richtung Eberswalde jeweils von 7.30 bis 12.30 Uhr nicht in Berlin-Schöneweide und Ostkreuz.

Weitere Informationen unter bauinfo.deutschebahn.com und www.odeg.de

Von Carsten Schäfer