Zossen

Dank an alle Feuerwehrleute, Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sowie Helfer. Das ist die Botschaft der Zossener Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) am Tag nach dem Großbrand in Nächst Neuendorf. Dort brannte am Mittwoch eine Lagerhalle komplett ab (die MAZ berichtete). Einsatzleiter waren Mathias Bleeck und Robert Gebuhr. Stadtbrandmeister Stefan Kricke war nicht, wie versehentlich berichtet, vor Ort, sondern krank.

Verwaltungschefin Schreiber ist voll des Lobes über die „Professionalität und Einsatzbereitschaft“ der ausnahmslos ehrenamtlichen Kameraden. Vor allem bei der schnellen und zuverlässigen Wasserversorgung über längere Strecken hätten sich die regelmäßigen Übungseinsätze ausgezahlt. Die Bürgermeisterin bedankt sich auch bei den Feuerwehrleuten aus Ludwigsfelde, Mittenwalde, Rangsdorf, Baruth und Sperenberg. „Die Zusammenarbeit mit den Nachbarn hat bestens geklappt.“

Senioren mussten nicht evakuiert werden

Noch in der Nacht stellten die ortsansässigen Firmen Erdtrans und Mücolef schwere Technik zur Verfügung, um das Hallendach fachmännisch herunterzureißen. Caterer Bodo Wosch versorgte die Einsatzkräfte mit Kaffee, Tee, belegten Brötchen und Bockwurst. „Danke auch für diese schnelle Hilfe.“

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden unverzüglich Luftmessungen veranlasst. „Wir hatten Glück mit dem Wetter“. Der Rauch zog senkrecht nach oben ab. Deshalb habe man Schreiber zufolge die Bewohner des nahe gelegenen Seniorenwohnparks nicht evakuieren müssen.

Von Frank Pechhold