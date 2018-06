Eine Sportanlage als Kindertagsgeschenk der Stadt Zossen: Große Freude darüber herrschte bei den Goethe-Grundschülern. Kaum war das symbolische Band zerschnitten, stürmten rund 270 Kinder Freitag auf das Kleinspielfeld.

Der für Fuß-, Basket- und Volleyball geeignete „Käfig“ ist Teil der Anlage. Weiter gehören ein Rasenplatz mit 200-Meter-Bahn, Weitsprunganlage, 60-Meter-Sprintstrecke dazu. Ein Beach-Volleyballfeld rundet das rund eine halbe Million Euro teure Ensemble ab. „Das ist gut angelegtes Geld“, so Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B).

Ute Kögl: „Jetzt sind wir Sportlehrer super glücklich“

Schulleiterin Gudrun Huschke freut sich darüber, „dass wir 2018 wieder einen benutzbaren Sportplatz haben“. Eigentlich habe die Bürgermeisterin im Oktober 2013 anlässlich der Eröffnung des Spielplatzes gesagt, dass die Arbeiten für den Sportplatz 2014 beginnen. „Wir haben im Bauausschuss Abgeordnete, die reflexartig immer dagegen stimmen. Das hat die Sache sehr verlangsamt“, so der Stadtverordnete Sven Reimer (CDU).

„In den vergangenen Jahren konnten wir nur den Schulhof nutzen“, so Sportlehrerin Ute Kögl. Beispielsweise waren Weitwurf wegen der vielen Fenster nicht möglich, Sprints auf dem harten Untergrund verletzungsgefährlich. Also wurde der Sportunterricht in die Halle verlagert. „Jetzt sind wir Sportlehrer super glücklich, endlich wieder raus und den Lehrplan vollständig erfüllen zu können“. Schade nur, dass die 200-Meter-Bahn nicht mit einem Tartanbelag ausgestattet worden sei. „Hätte man dafür Geld in die Hand genommen, wäre eine langlebige Laufstrecke entstanden“.

Von Frank Pechhold