Löwenbruch

Was bewegt die Leser in Ludwigsfelde, Zossen, Blankenfelde-Mahlow und Umgebung? Was erwarten sie von ihrer Regionalzeitung vor Ort? Um diese und andere Fragen geht es beim MAZ-Stammtisch am Donnerstag, den 21. Februar, ab 19 Uhr im Gasthof „Zum Löwen“ in Löwenbruch.

An diesem Abend haben Sie, liebe Leser, die Möglichkeit, mit Chefredakteurin Hannah Suppa und Redakteuren der Lokalredaktion „Zossener Rundschau“ zwanglos ins Gespräch zu kommen. Die Themen des Abends bestimmen Sie selbst.

Seit September 2018 lädt die Chefredakteurin regelmäßig zu solchen Gesprächsrunden ein. Der MAZ-Stammtisch soll ein direktes Gespräch ermöglichen. Er ist auch eine Anregung, darüber nachzudenken, was im digitalen Zeitalter der persönliche Kontakt zu Menschen und die Unmittelbarkeit der Begegnung wert sind. Wie viel Technik brauchen wir? Wo nützt sie uns, wo schadet sie uns? Und natürlich interessiert uns im Gespräch, was Sie sich von ihrer Regionalzeitung wünschen. Was gefällt Ihnen, was kritisieren Sie?

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von MAZonline