Zossen

Ein 28-Jährger hat in der Nacht von Sonntag zu Montag in der Wasserstraße in Zossen randaliert. Die Polizei hatte den Mann mehrfach in der Stadt angetroffen, als er sich bereits auffällig, aber noch nicht straffällig relevant verhielt. Die Beamtem forderten ihn auf, nach Hause zu gehen. Schlißelich sprachen die Polizisten einen Platzverweis aus. Das ignorierte er und versuchte, in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin einzubringen. Das misslang ihm jedoch. Da die Polizisten annehmen mussten, dass er in dieser Nacht keine Ruhe mehr geben würde, nahmen sie ihn in Gewahrsam – daraufhin begann er, auf der Straße herumzuschreien und versuchte Richtung Bahnhof zu flüchten. Anschließend griff er die Polizisten an, die ihn in den Streifenwagen setzen wollten. Auf der Polizeiinspektion pustete er 2,29 Promille und kam dann in die Ausnüchterungszelle.

Von MAzonline