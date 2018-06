Waldstadt

Ein 55-Jähriger ist am Sonntag gegen 20.30 Uhr bei einem Unfall in Waldstadt schwer verletzt worden. Er hatte in einer Rechtskurve auf dem Koschewoi-Ring in Höhe der Kläranlage die Kontrolle über seinen Mercedes verloren, von der Straße abgekommen und war gegen einen Baum geprallt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei 8000 Euro. Aufgrund der Umstände vor Ort vermutet die Polizei, dass der Mann alkoholisiert war, als er den Unfall verursachte.

Von MAzonline