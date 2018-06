Zossen

Nachdem er ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr überholt hatte, ist ein 40-Jähriger in der Nacht von Donnerstag zu Freitag auf der Mittenwalder Straße in Zossen mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte auf gerader Strecke zum Überholen des Feuerwehrwagens, der mit Blaulicht unterwegs war, angesetzt. Kurz danach macht die Straße eine leichte Linkskurve, was der Mann wegen seines Überholmanövers nicht sah. Nachdem er vor dem Feuerwehrwagen wieder eingeschert war, kam er von der Fahrbahn ab. Noch während der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten Alkoholgeruch bei dem schwerverletzten Mann. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,51 Promille. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Saschaden wird auf 20 500 Euro geschätzt.

