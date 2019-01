Teltow-Fläming

In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Teltow-Fläming fünf Kfz-Fahrer unter Einfluss von Alkohol und ein Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein 24jähriger Fahrer eines Pkw VW fuhr in Jüterbog unter Einfluss von Amphetaminen. Ebenfalls in Jüterbog fuhr ein 20-jähriger Fahranfänger, für den die 0,00 Promille-Grenze gilt, mit einem Wert von 0,22 Promille mit einem VW. Ein weiterer 19-jähriger Fahranfänger fuhr mit einem VW in Mahlow mit einem Wert von 0,56 Promille. Drei weitere Fahrzeugführer fuhren mit Kraftfahrzeugen in Zossen, Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow unter Alkoholeinfluss wobei der höchste Wert 1,46 Promille betrug. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, Anzeigen wurden gefertigt, in einem Fall wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Von MAZ