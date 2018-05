Nunsdorf

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in einen Schuppen in Nunsdorf eingebrochen. Sie entwendeten das Vorhängeschloss und eine Wildkamera. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. Der Sachschaden wird auf 95 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline