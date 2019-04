Zossen

Trickbetrüger haben am Sonnabend versucht, einem 62-jährigen Zossener 1000 Euro aus der Tasche zu ziehen. Eine Frai reif den Mann an und behauptete, er habe bei einem Preisausschreiben einen hohen Geldbetrag gewonnen. Den wolle man ihm überbringen – er müsse nur für Notar- und Transportkosten die 1000 Euro bereitstellen. Für weitere Absprachen werde man sich melden. Das kam dem Zossener merkwürdig vor, also informierte er die Polizei. Sie nahm eine Betrugsanzeige auf. In der Regel werde nach solchen Anrufen versucht, das Geld über Gutscheinkarten zu bekommen, so die Polizei.

Von MAZonline