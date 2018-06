Wünsdorf

Auf der Martin-Luther-Straße in Wünsdorf ist am Mittwochmorgen ein zwölfjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule angefahren worden. Als sie mit dem Fahrrad nach links in die Friedrich-Raue-Straße einbiegen wollte, übersah sie einen silbernen Kleinwagen und kollidierte mit ihm. Dabei wurde sie leicht am Bein verletzt, ihr Fahrrad wurde beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Kleinwagens stieg nach dem Zusammenstoß aus, fragte die Zwölfjährige, wie es ihr gehe und fuhr anschließend ohne weitere Maßnahmen Richtung B96 davon. Laut Zeugenaussagen soll er vor dem Unfall deutlich zu schnell gefahren sein. Das Mädchen zeigte den Unfall erst am Mittwochabend bei der Polizei in Zossen an. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

Von MAzonline