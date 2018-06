Dahmeland-Fläming

Wegen Bauarbeiten kommt es auch in den kommenden Tagen zu Behinderungen im Bahnverkehr in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald.

S-Bahn S46

Die S46 verspätet sich in der Nacht von Mittwoch, 13. Juni, zu Donnerstag, 14. Juni, zwischen Königs Wusterhausen und Köllnische Heide um ein bis zwei Minuten. In der Nacht In der Nacht von Donnerstag, 14. Juni, zu Freitag, 15. Juni, treten Verspätungen zwischen Zeuthen und Westend auf. Grund sind jeweils Gleisarbeiten in Eichwalde.

Regionalexpress RE3 und RE7

Beim Regionalexpress RE3 gibt es am Donnerstag, 14. Juni, von 1 bis 5 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Ludwigsfelde und Jüterbog. Grund sind Arbeiten an den Anlagen der Leitstelle. Beim RE7 hält der Zug aus Berlin, der um 22.55 Uhr in Wünsdorf-Waldstadt ankommt, am Montag, 11. Juni, nicht am Ostkreuz. Am 14. Juni wird der Zug 22.07 Uhr ab Wünsdorf-Waldstadt Richtung Berlin umgeleitet und hält nicht am Ostkreuz. Ebenfalls am 14. Juni hält der Zug Richtung Wünsdorf, der um 23 Uhr am Ostkreuz wäre, dort nicht. Grund sind Signalarbeiten.

Von Carsten Schäfer