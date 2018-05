Zossen

Ein Volvo ist am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der L791 zwischen Zossen und Mellensee in den Gegenverkehr geraten und hat dort den VW gestreift. Die VW-Fahrerin hielt nach dem Unfall an, der Volvo fuhr jedoch davon. Die Polizei ermittelte eine 33-Jährige als Tatverdächtige. Diese erwies sich als stark betrunken, stritt jedoch ab, gefahren zu sein. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline