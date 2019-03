Wünsdorf

Ein 33-Jähriger aus Marokko hat am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Erstaufnahmeeinrichtung in Wünsdorf randaliert. Der Mann war stark betrunken, beschädigte die Einrichtung und versuchte die Mitarbeiter zu verletzten. Die Wachleute konnten ihn nicht beruhigen, der Mann wurde immer aggressiver. Die herbeigerufene Polizei nahm ihn schließlich in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille.

Von MAZonline