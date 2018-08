Wünsdorf

Im alten Heizwerk auf dem Kasernengelände an der Berliner Allee in Wünsdorf hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Ein Lokführer meldete das Feuer gegen 6 Uhr der Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr stellte fest, dass in der nur noch aus den Außenmauern bestehenden Ruine eine Stelle in einer Grube gebrannt hatte. Die Substanz wurde nicht angegriffen, eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht.

Von MAZonline