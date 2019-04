Zossen

Unbekannte haben am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr Müll und Tapetenreste in einem leerstehenden, heruntergekommenen Gebäude an der Straße Zum Bahnhof in Wünsdorf angesteckt. Die Flammen konnten aber gelöscht werden, bevor sie auf die Bausubstanz übergriffen. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Von MAZonline