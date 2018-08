Wünsdorf

An der Luisenstraße in Wünsdorf ist am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr ein Radlader mit einem Auto kollidiert. Der Radlader-Fahrer hatte beim Rückwärtsfahren nicht auf den Verkehr geachtet und den Wagen übersehen. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Von MAZonline