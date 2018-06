Wünsdorf

Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr im Wünsdorfer Strandbad andere Besucher grundlos angepöbelt und Bierflaschen auf eine Gruppe geworfen, die am Strand saß. Eine Frau wurde von mehreren Flaschen am Rücken getroffen und leicht verletzt. Zwei Zeugen fixierten den Angreifer, der sich stark wehrte. Unter anderem erlitt ein 44-Jähriger eine Bisswunde. Die Polizei nahm den 19-Jährigen schließlich in Gewahrsam.

