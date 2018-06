Kallinchen

Bei den Männermannschaften, den Jugendlichen und den Kindern hat die Feuerwehr Wünsdorf den Zossener Stadtausscheid im Löschangriff nass am Sonnabend gewonnen. Und auch die Wünsdorfer Frauen kamen bei dem in Kallinchen ausgetragenen Wettbewerb auf Platz eins – allerdings konkurrenzlos, da sie die einzige Frauenmannschaft waren. Die zweiten Mannschaften bei den Männern und den Jugendlichen vervollständigten mit ihren zweiten Plätzen den Erfolg der Wünsdorfer. Titelverteidiger Zossen ging leer aus. Drei Jahre hintereinander hatte das Team gewonnen, nun patzte es zweimal und wurde genau wie die Mannschaft aus Schünow disqualifiziert. Insgesamt traten 21 Teams an.

Die Handdruckspitze in voller Fahrt Quelle: Stadt Zossen

Die Mannschaft von Gastgeber Kallinchen kam auf Platz drei bei den Männern. Die dortige Feuerwehr feierte gleichzeitig ihr 85-jähriges Bestehen, unter anderem mit einer Vorführung ihrer von Pferden gezogenen Handdruckspritze von 1912.

Alle Ergebnisse im Internet unter www.wettkampf.online

Von MAZonline