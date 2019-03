Zossen

In einem Lebensmittelmarkt an der Stubenrauchstraße in Zossen hat ein Mann am Donnerstag gegen 14 Uhr versucht, die Geldbörse einer Frau zu stehlen. Als sie ihn daran hindern wollte, wurde sie verletzt. Die Geldbörse befand sich in einer Tasche, die an ihrem Einkaufswagen hing. Dabei beobachtete die Frau ihn allerdings und lief ihm hinterher. Im Kassenbereich forderte sie ihn zum Stehenbleiben auf und hielt ihn fest. Es gelang ihr, dem Mann die Geldbörse wieder abzunehmen, allerdings wehrte er sich und schlug die Frau, wodurch sie verletzt wurde. Ein Zeuge kam ihr zur Hilfe und konnte den mutmaßlichen Täter zu Boden bringen. Dabei wurde auch der Zeuge leicht verletzt. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt, die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizisten nahmen den erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen vor Ort fest, gegen ihn wird wegen räuberischem Diebstahl und Beleidigung ermittelt, er hatte auch noch einen Mitarbeiter des Marktes beleidigt.

Von MAZonline