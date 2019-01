Zossen

In einer Lagerhalle in Zossen (Teltow-Fläming) ist in der Nacht zum Mittwoch Feuer ausgebrochen. „Hier ist alles auf den Beinen, was löschen kann“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Das Gebäude einer Speditionsfirma stehe komplett in Flammen.

Die 20x70 Meter große Halle – die Feuerwehr sprach von einer Größe von 35x50 Meter –, in der unter anderem Maschinenfahrzeuge, Lastkraftwagen und auch Busse standen, sei teilweise eingestürzt, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg mit. Verletzte gebe es bislang nicht.

Rund 30 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind den Angaben zufolge vor Ort. Mehr als 100 Feuerwehrleute rückten an. Bisher habe ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden können.

Gegenwärtig befinden wir uns bei einem Großbrand in Nächst Neuendorf. Es brennt eine Lagerhalle in der Größe 35x50m. Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Zossen am Dienstag, 29. Januar 2019

Wegen des Einsatzes kommt es auch auf den Straßen zu Behinderungen. Die B246 musste voll gesperrt werden.

