Zossen

Eine 26-jährige Frau ist am Dienstagmittag von einem 28-jährigen Bekannten angegriffen und geschlagen worden. Dabei benutzte der Angreifer auch das Kettenschloss eines Fahrrads. Die Frau wurde dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich an der Nordseite des Bahnhofsgebäudes zwischen Bahnsteig und Bahnhofsvorplatz. Nach Angaben der Polizei war es auf dem Bahnhofsvorplatz hatte der 28-Jährige am Bahnhof auf die Frau gewartet, dann kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Um dem Streit zu entgehen, entfernte sie sich vom Bahnhofsvorplatz. Der Mann folgte ihr jedoch mit seinem Fahrrad um das Gebäude herum, hielt sie fest und schlug ihr nach Angaben der Frau ins Gesicht. Dann schlug er mit dem Kettenschloss auf sie ein, dabei wurde sie verletzt. Schließlich warf er sein Fahrrad auf sie, was sie jedoch abwehren konnte. Sie rief dann die Polizei. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Täter auf dem Bahnsteig an, stellten fest, dass er stark alkoholisiert war und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von MAZonline