Luckenwalde

Die neue Superintendentin des Kirchenkreises Zossen-Fläming, Kathrin Rudolph, wird am Sonntag, 2. September, um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Jakobikirche in Luckenwalde in ihr Amt eingeführt. Die Theologin und Historikerin war im Mai in das Amt gewählt worden. Die 43-jährige, gebürtige Potsdamerin studierte nach einem freiwilligen sozialen Jahr in Israel evangelische Theologie in Berlin und Prag und promovierte am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Seit 2010 war sie Pfarrerin im Kirchenkreis Steglitz und Beauftragte für Erinnerungskultur im Kirchenkreis Steglitz. Rudolph ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Von MAZonline