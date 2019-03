Zossen

Ein unbekannter Mann hat am Sonnabend gegen 21.25 Uhr eine etwa 1,30 mal zwei Meter große Scheibe einer Bushaltestelle in der Straße der Befreiung in Höhe Gerichtstraße in Zossen zerstört. Anschließend flüchtete der Mann noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Netto. Der Tatverdächtige wird als etwa 1,80 Meter groß, stämmig und mit mitteleuropäischem Äußeren beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und einen Rucksack. Die Polizei sicherte Spuren. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion unter 0 33 71/60 00 entgegen.

Von MAZonline