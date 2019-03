Zossen

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der seit Mittwochnachmittag vermissten Claudia K. (47) aus Zossen. Claudia K. brachte am Mittwochmorgen ihre Tochter zur Schule und hätte am Nachmittag bei einem Termin erscheinen sollen, den sie jedoch nicht wahrnahm. Seitdem bestand im Familien- und Freundeskreis kein Kontakt mehr zu der 47-Jährigen. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, nachdem sie am Donnerstagmorgen von dem Verschwinden informiert wurde. Diese führten aber nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei schließt derzeit nicht aus, dass sich Claudia K. in einer hilflosen Lage befindet. Sie fragt deswegen: Wer hat die seit Mittwoch, den 27. März, 14 Uhr Claudia K. gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

47 Jahre alt, 1,69 Meter groß

Claudia K. ist 47 Jahre alt, 1,69 Meter groß und schlank und wiegt etwa 60 Kilo. Sie hat schulterlange dunkelblond-rötlich gefärbte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine Röhrenjeans und eine Winterjacke.

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer: 03371/6000 oder jede andere Polizeidienststelle des Landes Brandenburg entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal genutzt werden.

Von MAZonline