Zu zehnt ins Fünfzigste

NIEDERGÖRSDORF. . Alle vier gehörten deshalb zu den Ehrengästen und bekamen von Ortswehrführer Hilmar Ludwig einen Blumenstrauß und ein Dankeschön.

Sechs Mädchen und vier Jungen im Alter von zehn bis 17 Jahren tragen derzeit die blaurote Uniform der Niedergörsdorfer Jugendwehr. Sie kommen aus Niedergörsdorf, Wölmsdorf und Gölsdorf.

Jugendwart Sven Olaf Salomon und sein Stellvertreter Denni Köppe sind froh, dass die Durststrecke in Sachen Nachwuchs überwunden ist. 2010 und 2011 war die Jugendwehr mangels Jugend komplett zum Erliegen gekommen. „Es gab einfach nicht genügend Kinder“, sagt Sven Olaf Köppen.

Die jungen Feuerwehrleute treffen sich jeden zweiten Samstag zur Ausbildung oder zu anderen Freizeitaktivitäten. Das Zeltlager aller Jugendwehren der Gemeinde auf dem Campingplatz Oehna ist einer der Höhepunkte.

Was sie in Sachen Brandbekämpfung inzwischen so draufhaben, demonstrierten sie am Wochenende im Rahmen einer kleiner Brandübung. Dass das Papp-Haus schneller abbrannte, als die Schläuche ausgerollt waren, war so zwar nicht gedacht, sorgte aber eher für Heiterkeit als für Verstimmung. Die 17-jährige Anika Plewa kommandierte ihre Mannschaft wie ein echter Gruppenführer. Ob sie oder ihre Kameraden den Weg dorthin einschlagen werden, wird sich zeigen. Bei rund zehn von 30 jungen Brandschützern war dies in der Vergangenheit der Fall, sagt Sven Olaf Salomon. (uk)