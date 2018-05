Gadsdorf

Auf der Landstraße nach Gadsdorf ist am Mittwochmorgen ein Auto mit einem Wildschwein kollidiert. Das Tier war so plötzlich auf die Straße gelaufen, dass der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Das Wildschwein verendete noch am Unfallort. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline