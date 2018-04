Ein 17- und ein 13-Jähriger sind bei einem Moped-Unfall in einem Waldgebiet an der Straße nach Luckenwalde in Kummersdorf-Gut schwer verletzt worden. Der 17-jährige Fahrer verlor auf einem Waldweg die Kontrolle über das Moped, daraufhin prallte dieses gegen einen Baum. Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von MAZonline