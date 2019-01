Potsdam

Was waren Ihre wichtigsten Momente im vergangen Jahr? Welche Augenblicke haben Sie im Foto dokumentiert? Und welche Ihrer Fotos sind so gelungen, dass Sie sie mit den anderen MAZ-Lesern teilen möchten?

Sechs Ihrer Lieblingsfotos können Sie noch bis Montag, den 7. Januar, ganz einfach hier hochladen. Auch Posteingänge werden bis Montag akzeptiert. Ob Mensch, Tier oder Landschaft, ein Thema ist nicht vorgegeben. Einzige Bedingung: das Foto muss im Jahr 2018 aufgenommen worden sein.

>> Hier geht es zum Upload-Tool und den Teilnahmebedingungen

Die Partner der MAZ haben wieder wertvolle Preise zur Verfügung gestellt. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel eine sechstägige Reise in den Schwarzwald oder einen Aufenthalt im Tropical Islands für vier Personen. Mit einem Gutschein der MAZ-Ticketeria können Sie aus vielen hundert Veranstaltungen wählen. Und ein talentierter junger Fotograf bis 18 Jahren kann mit Freunden oder Familie in der Potsdamer Biosphäre forschen oder feiern.

30 Fotos werden in Potsdam ausgestellt

Mehr als tausend Leserfotos sind bereits auf unserer Sonderseite zum Fotowettbewerb zu sehen. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Alle Einsendungen werden von einem Redakteur geprüft, bevor sie online veröffentlicht. Jetzt, zum Ende des Wettbewerbs, werden von den Teilnehmern viele hundert Bilder in wenigen Tagen hochgeladen, was uns natürlich sehr freut. Aber bitte haben Sie etwas Geduld, wenn Sie ihre Beiträge nicht gleich am nächsten Tag auf der MAZ-Webseite entdecken können.

Aus den mehreren tausend eingesandten Fotos werden 30 besonders gelungene Motive ausgewählt, in großem Format gedruckt und in einer Ausstellung in den Potsdamer Bahnhofspassagen präsentiert. Zehn davon kommen in die engere Auswahl zum „MAZ-Leserfoto 2018“. Darüber können die MAZ-Leser dann online abstimmen und so den Gewinner oder die Gewinnerin des Hauptpreises wählen. Wir wünschen viel Glück!

Von Detlev Scheerbarth