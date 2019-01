Potsdam

Was waren Ihre wichtigsten Momente im vergangen Jahr? Und welche Ihrer Fotos sind so gelungen, dass Sie sie mit den anderen MAZ-Lesern teilen möchten? Zahlreiche Leser haben uns diese Frage beantwortet und ihre „ Augenblicke 2018“ geschickt.

Beim MAZ-Fotowettbewerb gibt es wieder wertvolle Preise zur Verfügung zu gewinnen. Wer sie bekommt, entscheidet sich in den kommenden Tagen: Aus den mehreren tausend Einsendungen werden zunächst 30 besonders gelungene Motive ausgewählt, in großem Format gedruckt und in einer Ausstellung in den Potsdamer Bahnhofspassagen präsentiert.

Zehn davon kommen in die engere Auswahl zum „MAZ-Leserfoto 2018“. Darüber können die MAZ-Leser dann online abstimmen und so den Gewinner oder die Gewinnerin des Hauptpreises wählen. Hier sind die letzten Einsendungen:

Zur Galerie Augenblicke 2018: Beim großen Leserfotowettbewerb der Märkischen Allgemeinen werden die schönsten Aufnahmen der Brandenburger und aus Brandenburg des Jahres 2018 gesucht. Hier Teil 30 der Einsendungen.

