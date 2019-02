München

Bislang hat BMW seine kompakten SUVs X3 und X4 nur als sogenannte M-Performance-Modelle gebaut - nun bringt der Hersteller sie auch in einer echten M-Version auf den Markt.

Erstmals zu sehen sein werden der X3 M und der X4 M im April auf der Autoshow in Shanghai. Die Markteinführung in Deutschland beginnt im August. Die Preise starten BMW-Angaben zufolge bei 84 900 Euro für den X3 M und bei 87 100 Euro für den X4 M.

Neben Veränderungen bei Auftritt und Ausstattung sowie einer neuen Abstimmung für Fahrwerk, Getriebe, Bremsen und Lenkung bieten die neuen Modelle vor allem einen neuen Motor: einen drei Liter großen Turbo-Reihensechszylinder. BMW bietet ihn in zwei Leistungsstufen mit 353 kW/480 PS im Grundmodell oder mit 375 kW/510 PS in der 8500 Euro teureren Competition-Variante an.

In der schnellsten Version beschleunigt der Wagen in bis zu 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht nach der Anhebung des Tempolimits mit dem "M Driver's Package" eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h. Den Verbrauch gibt BMW dabei mit bestenfalls 10,5 Litern und den CO2-Ausstoß mit 239 g/km an.

dpa