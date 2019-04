Stuttgart

Mercedes bringt im Mai die zweite Generation des kompakten CLA Coupés in den Handel und bietet damit auch am unteren Ende der Palette ein viertüriges Coupé an. Das Auto wächst um fünf Zentimeter und kostet laut Hersteller ab 31.475 Euro.

Dafür gibt es ein in fließenden Linien gezeichnetes Stufenheck mit vier rahmenlosen Türen, das sich nun auf 4,69 Meter streckt und zugleich eine deutlich breitere Spur hat als bisher. Weil zudem der Radstand um drei Zentimeter zulegt, verspricht Mercedes mehr Platz auf der Rückbank. Der Kofferraum wächst um zehn Liter auf nun 460 Liter, so der Hersteller. Ein paar Monate später gibt es den CLA auch wieder als Shooting Break mit mehr Stauraum.

Wie alle kompakten Mercedes-Modelle gibt es auch den CLA mit dem so genannten Widescreen-Cockpit samt großem Touchscreen und dem Bediensystem MBUX mit seiner Sprachsteuerung. Außerdem bietet der CLA damit eine Reihe von Wellness-Funktionen und Gestensteuerung zum Beispiel für die Innenbeleuchtung.

Bei den Motoren setzt Mercedes ausschließlich auf Vierzylinder, die man ebenfalls aus A-Klasse und Co kennt: Bis AMG einen CLA 35 und 45 bringt, markiert die Spitze der CLA 250, den ein 2,0-Liter-Benziner mit 165 kW/225 PS antreibt. Daneben bietet Mercedes einen 1,3-Liter-Benziner mit 120 kW/163 PS im CLA 200 oder 100 kW/136 PS im CLA 180 sowie als vorerst einzigen Diesel den CLA 180 d mit einem 85 kW/116 PS starken 1,5-Liter.

Später folgt ein 2,0 Liter große Selbstzünder mit 110 kW/150 PS im CLA 200 d und 140 kW/190 PS im CLA 220 d. Damit erreicht der CLA Spitzengeschwindigkeiten zwischen 205 und 250 km/h. Er kommt auf Verbrauchswerte von 3,8 Litern Diesel bis 6,5 Litern Benzin und einen CO2-Ausstoß von 100 bis 149 g/km.

dpa