München

BMW hat den Verkaufsstart für den elektrischen Mini für Ende des Jahres angekündigt. Der Mini E soll nach Angaben eines Sprechers auf dem Niveau des Cooper S positioniert werden, der mit Automatikgetriebe aktuell 31.200 Euro kostet.

Der elektrische Mini basiert auf dem Dreitürer und nutzt zu großen Teilen die Technik des BMW i3. Die Reichweite der Batterien mit einer Kapazität von 33 Kilowattstunden (kWh) soll zwischen 200 und 250 Kilometern liegen.

Der an der Vorderachse montierte E-Motor soll 140 kW/190 PS leisten und den Wagen in kaum mehr als sieben Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 150 km/h limitiert. Mehr Daten will Mini zur Weltpremiere im Sommer nennen.

dpa