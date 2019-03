Welche Sturmschäden am Auto die Teilkasko abdeckt

Aktuelles Verkehr - Welche Sturmschäden am Auto die Teilkasko abdeckt Ob durch herabfliegende Äste oder entwurzelte Bäume - bei einem Sturm trifft es immer wieder auch Autos. Welche Versicherung übernimmt die Kosten?

Zwei Stürme haben am Wochenende in NRW Bäume entwurzelt. Autobesitzer sollten dadurch entstandene Schäden am Fahrzeug schnell der Versicherung melden. Quelle: David Young