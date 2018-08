Deine Tierwelt Fellflausch mit Moschusnote - Sibirische Forscher züchten zahme Füchse Unglaublich niedlich sind die Füchse, die sibirische Forscher in einem weltweit einmaligen Experiment schaffen. Sie haben geflecktes Fell, sind lebenslang verspielt, wedeln mit dem Schwanz - so wie Hunde das tun. Eine spezielle Fuchs-Eigenheit bleibt jedoch erhalten.

Ein gezähmter Fuchs auf dem Gelände einer Fuchs-Farm nahe Akademgorodok. Quelle: Institute Cytology and Genetics/The Institute of Cytology and Genetics