Beim Kauf von Wirsingkohl sollten Verbraucher darauf achten, dass die äußeren Blätter frisch und knackig aussehen. Hilfreich ist zusätzlich ein Hörtest: Denn wenn man den Krauskopf schüttelt, sollte er rasseln, erläutert die Apothekenzeitschrift "Baby und Familie" (Ausgabe 2/2019).

Damit Wirsing aromatisch und nicht bitter schmeckt, muss außerdem der Strunk vollständig entfernt werden. Ist das Gemüse dann immer noch zu bitter, hilft eine Prise Zucker im Kochwasser, erklärt der Ernährungswissenschaftler Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung in der Zeitschrift.

In Wirsing steckt so viel Vitamin C wie in einer Zitrone. Die nach Rot- und Weißkohl drittbeliebteste Kohlsorte in Deutschland enthält zudem Senföle, die gegen Bakterien, Viren und Pilze wirken und so dabei helfen können, Erkältungen vorzubeugen.

