Bonn

Pflaumen enthalten von Natur aus viel Pektin, ein natürliches Geliermittel. Wer die Früchte zum Mus einkochen will, kann deshalb auf Gelierzucker verzichten. Am besten eignen sich die länglichen Zwetschgen zum Einkochen, rät das Bundeszentrum für Ernährung.

Die entsteinten Früchte geben Hobbyköche in einen Bräter und stellen diesen für etwa zwei Stunden in den vorgeheizten Ofen (180 Grad/Umluft). Damit die Feuchtigkeit gut entweichen kann, einfach einen Holzlöffel in die Backofenklappe klemmen.

Nach Ende der Garzeit ist eine dunkle, dickflüssige Masse entstanden. Wer es ganz ohne Stücke mag, püriert das Mus und gibt es in saubere Schraubgläser. Drei Kilogramm Früchte ergeben etwa vier bis fünf Gläser mit 380 Milliliter Inhalt.

dpa