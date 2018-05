Hamburg

Klassischerweise besteht ein Vitello Tonnato aus Kalbfleisch, Thunfischcreme und Kapernäpfeln. Die Vorspeise lässt sich aber leicht variieren.

Wer es etwas exotischer mag, bereitet ein Dressing aus Tahini (Sesampaste), Öl, Zitronensaft und Honig zu, das er über das Kalbfleisch träufelt. Zusätzlich wird eine in Spalten geschnittene Avocado hinzugegeben und das Ganze mit abgezupften Korianderblättern und einer Handvoll roter Johannisbeeren bestreut, heißt es in der Zeitschrift "Essen & Trinken" (Ausgabe 6/2018).

Wer es simpler mag, greift zu Rucola, Parmesan und Pinienkernen. Die Kerne werden in einer Pfanne ohne Fett goldbraun geröstet. Einen Bund Rucola waschen und trocken schleudern. Das Kalbfleisch schneidet man dann in feine Scheiben und bestreut sie mit dem Rucola. Am Schluss werden Pinienkerne und gehobelter Parmesan darüber gegeben.

dpa