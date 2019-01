Berlin

Oft sind es ja die einfachen Dinge im Leben, die uns richtig glücklich machen können. Da braucht es nicht viel Schnickschnack, um rundherum zufrieden zu sein. Es muss nicht immer ein 4-Gänge-Menü sein.

Manchmal hab ich richtig Lust auf eine schlichte Käsestulle - wie der Berliner sagt. Andere sagen Käsebrot - bei uns ist das eine Stulle. Ich liebe Käse in allen Variationen. Käse ist einfach was Tolles. Für mich auch gerne in Verbindung mit Obst oder Marmelade. Oder besser noch süß-scharf. Diese Kombination mag ich am allerliebsten. Deswegen bin ich auch schon immer ein Fan von leckeren Chutneys gewesen. Die Rezepturen dafür sind so vielfältig und man kann sie leicht nach den persönlichen Vorlieben abwandeln. Ich mag es gerne orientalisch.

Kategorie: Aufstrich

Zutaten für 2 mittelgroße Gläser:

2 rotschalige Äpfel

2 Birnen (zusammen ca.650g)

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

50 g Ingwer

Saft einer halben Zitrone

50 g Zucker

1 EL ÖL

1 TL Kurkuma

1 EL Brandweinessig

1 gehäufter TL Salz

1-2 TL Harissa (je nachdem wie scharf man es mag)

1 TL Garam Masala

Zubereitung:

1. Die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer fein würfeln. Die Äpfel und Birnen vierteln und die Kerne raus schneiden. Die geschälten Birnen und die ungeschälten Äpfel ebenfalls würfeln.

2. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer in dem Öl unter Rühren andünsten. Die Äpfel, Birnen und das Kurkuma dazugeben und alles 5 Minuten dünsten. Mit dem Zucker bestreuen und gut unterrühren.

3. Den Essig, das Harrisa, das Garam Masala und Salz dazugeben und ohne Deckel 10 Minuten einkochen lassen. Noch einmal kurz aufkochen und in saubere Schraubgläser füllen, fest verschließen und für 10 Minuten auf den Deckel stellen.

Mehr Rezepte unter http://www.dekoreenberlin.blogspot.de

dpa